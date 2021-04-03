Сараево, , 07:55 — REGNUM Посольство Франции, Италии, Германии, США, Великобритании, делегация ЕС и спецпредставитель ЕС в Боснии и Герцеговины в совместном заявлении 2 апреля призвали власти этой страны в этом году воздержаться от спекуляций и создания ненужной напряженности, чтобы приступить к осуществлению реформ. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

По их словам, в 2021 году, когда никто не проводит выборов, Босния и Герцеговина получила уникальную возможность осуществить прогресс в реформах, которые четко определены в 14 ключевых приоритетах заключения Европейской комиссии по запросу Боснии и Герцеговины о членстве в ЕС. Это возможно только в том случае, если все политические акторы и институты, а также учреждения гражданского общества, академическое сообщество и широкая общественность будут в значительной степени вовлечены в этот процесс.

Они отметили, что лидеры Боснии и Герцеговины привержены этим целям, и важно не упускать из виду эту возможность и не препятствовать прогрессу страны.

Напомним, член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич 2 апреля направил главам МИД стран-членов ЕС неофициальный доклад о ситуации в стране, где он обвинил Хорватию и Сербию во вмешательстве во внутренние дела его страны через партии, возглавляемые Драган Човичем и Милорадом Додиком, после того, как на прошлой неделе документ о Боснии и Герцеговине в той же форме ЕС представила Хорватия.