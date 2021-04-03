Москва, , 09:16 — REGNUM Основной истец по коллективному иску к Главному государственному санитарному врачу Российской Федерациио признании недействующими частично санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597−20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в части п.п.4.4 СП 3.1.3597−20, обязывающей всех граждан РФ носить медицинские маски, Александр Саверский так прокомментировал решение Верховного Суда РФ, отказавшего 1 апреля 2021 года в удовлетворении иска:

«Перед началом суда я сказал людям, которые пришли нас поддержать, что мы не выиграем. Но нашлись те, кто в процессе суда стали верить, что победа возможна, потому что настолько явно было превосходство нашей стороны, что было непонятно, как можно проиграть. Со стороны ответчика не было представлено ни научных исследований, ни правовой позиции по защите прав потребителей, по охране здоровья — фактически ничего. Более того, выяснилось, что Роспотребнадзор просто не знает о существовании рекомендаций ВОЗ от 1 декабря 2020 года по маскам, ссылаясь на июньские рекомендации, которые уже не действуют. Они не понимают, что, согласно их нормативным актам, мы должны носить две маски — медицинскую и гигиеническую. Получается, что сам судья, прокурор, представитель Роспотребнадзора нарушали закон, так как находились в здании Суда в одной маске.

С нашей стороны выступили четверо врачей, двое их которых доктора медицинских наук, которые сказали, что медицинская маска — это их профессиональный инструмент. У медицинского работника совершенно определенная задача — он носит маску, чтобы его пот и слюна не попадали в организм пациента при операции. Другой функции у маски нет. И вдруг медицинскую маску надевают на всех граждан.

Мы тщательно готовились к суду, мы провели исследования, мы ссылались на рекомендации ВОЗ. Наша позиция абсолютно выверенная, и ничто её не смутило.

Роспотребнадзор же говорил, что у них есть исследования, но нам их не покажут, то есть фактически отказался от предоставления информации суду. Возможно, там такие исследования, что, если бы они предоставили их суду, то доказали бы нашу правоту. И на этом фоне суд выносит решение об отказе…»

Александр Саверский не стал забирать решение Верховного суда в бумажном виде, так как не видит в этом никакого прока. «Достаточно было озвученного решения судьи», — сказал он.

Коллективные истцы по делу об отмене обязательного ношения медицинских масок готовятся подать апелляцию на решение Верховного Суда в ближайшее время.

Напомним, что на 14 апреля 2021 года здании Верховного Суда назначено слушание дела о признании недействующим полностью постановления правительства Российской Федерации №66 от 31.01.2020 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих», которое дополняет этот перечень коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (код МКБ-10 В 34.2).

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