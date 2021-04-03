Сараево, , 07:43 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич 2 апреля направил главам МИД стран-членов ЕС неофициальный доклад о ситуации в стране, где он обвиняет Хорватию и Сербию во вмешательстве во внутренние дела его страны через партии, возглавляемые Драган Човичем и Милорадом Додиком, после того, как на прошлой неделе документ о Боснии и Герцеговине в той же форме ЕС представила Хорватия. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Документ не был рассмотрен и не был согласован на уровне президиума Боснии и Герцеговины, что уже является обычной практикой общения трех конфликтующих членов президиума с внешним миром.

«Роль ЕС в Боснии и Герцеговине находится под значительным влиянием Хорватии, а Загреб пытается продвинуть свои интересы через ЕС, чтобы сохранить влияние в Боснии и Герцеговине, особенно через деятельность Хорватского демократического содружества, дочерней партии правящей партии Хорватии», — отметил Комшич в докладе.

Он также обвиняет остальные боснийские партии в том, что посредством реформы избирательного права они стремятся закрепить политику, основанную на этнических принципах, конечной целью которой является создание «этнически чистых избирательных округов», которые он рассматривает как эквивалент идеи о трех энтитетах в Боснии и Герцеговине.