Москва, , 07:36 — REGNUM Установка мобильных приложений из неофициальных магазинов и предоставление широкого доступа к функциям смартфона делает устройство уязвимым для хакеров. Об этом рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в интервью радио Sputnik.

Эксперт объяснил, что зачастую пользователи сами упрощают злоумышленникам доступ к своим устройствам. Например, загружая приложения из неоригинальных магазинов от производителя смартфонов.

Сизов добавил, что при установке приложений из сторонних магазинов стоит особенно внимательно относиться к их настройкам. Он подчеркнул, что не рекомендуется разрешать приложениям доступ к СМС-уведомлениям, телефонной книге, данным о геолокации и другой информации, которая не является обязательной для их работы.

Эксперт отметил, что предоставление приложениям широкого доступа к функциям смартфона также затрудняет работу антивирусной программы. В этом случае антивирус может решить, что вы принимаете риски, связанные с установкой того или иного приложения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов порекомендовал избегать подозрительных ссылок и сайтов с «пиратским» контентом для снижения риски утечки данных в интернете.

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