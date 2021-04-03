Абакан, , 07:42 — REGNUM В Хакасии за сутки выявили 15 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 21 897. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

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Наибольшее число заразившихся выявили в Абакане (пять человек), Саяногорске (четыре) и Черногорске (три). В Орджоникидзевском районе выявили двух инфицированных, в Усть-Абаканском — одного.

В стационарах проходят лечение 90 (-7) пациентов с COVID-19. Из них в реанимации находится 21 (-2) пациент в тяжёлом состоянии, в том числе двое — подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 125 (-10) человек.

За последние сутки в регионе завершили курс лечения и выздоровели 30 человек. С начала эпидемии — 21 171 человек, что составляет 96,6% от общего числа заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасию из федерального центра с начала массовой вакцинации поступило более 25 тысяч доз вакцины от коронавируса.

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