Нейпьидо, , 07:35 — REGNUM Число несовершеннолетних, погибших в результате разгонов властями акций протеста в Мьянме с 1 февраля, достигло 43 человек. Об этом 2 апреля сообщило издание Irrawaddy со ссылкой на международный благотворительный фонд Save the Children.

В организации обратились к руководству страны с призывом прекратить «всякое смертоносное насилие». В фонде также отметили, что среди погибших числятся пятилетний мальчик и шестилетняя девочка. Кроме того, как добавили в Save the Children, еще один ребенок, в возрасте одного года, пострадал от резиновой пули.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля правозащитная организация Human Rights Watch объявила, что с начала протестов в Мьянме пропали сотни людей. Ассоциация помощи политическим заключенным в стране сообщила, что количество погибших в результате столкновений при демонстрациях составило не менее 543 человек.

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