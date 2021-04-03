Загреб, , 07:42 — REGNUM Австрийская газета Der Standard 2 апреля написала о дипломатическом наступлении Хорватии, которая в Европейском союзе представила свой неофициальный доклад о способах разрешения кризиса в Боснии и Герцеговине. В австрийской газете отмечается, что Хорватию поддерживает еще нескольких членов Европейского союза. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

«Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман объявил, что ЕС должен помочь Боснии и Герцеговине стать функциональной страной. Предлагаемыми реформами Загреб хочет поддержать некоторых националистических представителей хорватов в Боснии и Герцеговине», — считает Der Standard.

Намерения Хорватии по отношению к Боснии и Герцеговине австрийская газета описывает как «якобы благородные».

Напомним, Радман объявил на этой неделе в Брюсселе, что ЕС должен помочь Боснии и Герцеговине стать функциональной страной. Поэтому Хорватия представила неофициальный доклад, так называемый non-paper, который содержит предложения о мерах ЕС в Боснии и Герцеговине. Некоторые предлагаемые реформы Хорватии на самом деле предполагают поддержку некоторых националистических представителей хорватов в Боснии и Герцеговине, в первую очередь Хорватское демократическое содружество этой страны, которое в течение многих лет возглавляет Драган Чович.

Напомним, главная претензия, которую выдвигают боснийские хорваты и Хорватия, заключается в дискриминационном положении этого народа в Боснии и Герцеговине, а именно в игнорировании боснийскими властями избирательной воли хорватов. Хорваты Боснии и Герцеговины не имеют право избрать своего представителя в президиум страны.