Киев, 3 апреля 2021, 07:38 — REGNUM Официальный представитель делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович пообещал, что в случае открытых боевых действий украинская армия будет «работать по полной» и будет применять все, чем обладает. Об этом политик рассказал в эфире YouTube-канала UKRLIFE.TV.
По словам Арестовича, обострение военных действий в Донбассе с гибелью там украинских военных будут.
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Представитель украинской делегации в ТКГ добавил, что в случае войны с Российской Федерацией прольется столько крови, что «им не понравится».
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Напомним, украинская пропаганда с 2014 года заявляет о том, что российская армия якобы присутствует в Донбассе и вооруженные силы Украины воюют не только с вооруженными силами Донецкой и Луганской Народных Республик, но и с армией Российской Федерации. При этом в Киеве семь лет утверждают, что армия России вторгнется в Донбасс, а также — на территорию Украины.
Отметим, после антиконституционного переворота на Украине (февраль 2014 года), в апреле 2014 года официальный Киев начал войну против Донбасса, отказавшегося признавать государственный переворот.