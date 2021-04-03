Киев, , 07:38 — REGNUM Официальный представитель делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович пообещал, что в случае открытых боевых действий украинская армия будет «работать по полной» и будет применять все, чем обладает. Об этом политик рассказал в эфире YouTube-канала UKRLIFE.TV.

По словам Арестовича, обострение военных действий в Донбассе с гибелью там украинских военных будут.

«Я хочу просто подготовить общество (тех, кто нас смотрит)…по моей оценке новое обострение на фронте с гибелью наших военных будут. И надо быть готовыми к тому, что они… будут… мы не поменяем политику, мы будем держаться до последнего (политику снятия военной компоненты) и только если развяжется война (открытые боевые действия), тогда начнем работать по полной. Но тогда уже пусть не обессудят наши уважаемые в кавычках россияне. Мы будем работать по полной всеми средствами, которые есть у вооруженных сил. Это четкая позиция президента, четкая, я могу просто заявить вот сейчас уже официально… Если нам навяжут открытые боевые действия, в ход пойдет все, чем обладает украинская армия без всяких стеснений. Потому, что мы терпеть не будем этого», — заявил он.

Читайте также: Украина не будет выходить из режима перемирия в Донбассе — Арестович

Представитель украинской делегации в ТКГ добавил, что в случае войны с Российской Федерацией прольется столько крови, что «им не понравится».

«И мы честно предупреждаем ту сторону: не суйтесь, не дергайтесь, мало не покажется… Все эти планы российской войны против нас… упираются только в одно, что они прольют столько крови, что им не понравится», — добавил он.

Читайте также: На Украине пообещали: если РФ нападет — «отлупим» и пойдем в наступление

Напомним, украинская пропаганда с 2014 года заявляет о том, что российская армия якобы присутствует в Донбассе и вооруженные силы Украины воюют не только с вооруженными силами Донецкой и Луганской Народных Республик, но и с армией Российской Федерации. При этом в Киеве семь лет утверждают, что армия России вторгнется в Донбасс, а также — на территорию Украины.

Отметим, после антиконституционного переворота на Украине (февраль 2014 года), в апреле 2014 года официальный Киев начал войну против Донбасса, отказавшегося признавать государственный переворот.