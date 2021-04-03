Богота, , 07:18 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявил 10 222 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 2 428 048. Также за минувшие сутки на колумбийской территории умерли 163 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Колумбии жертвами осложнений COVID-19 стали 63 777 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Колумбии одобрили к применению вакцину против коронавирусной инфекции от компании Janssen. При этом к концу марта в стране провакцинировали уже около 2,3 млн человек.