Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Обязательный тест на коронавирус и прохождение карантина отменены при поездках внутри США для лиц, привившихся от коронавирусной инфекции месяцев. Об этом 2 апреля сообщается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

От таких же ограничений при перемещениях по стране освобождаются люди, переболевшие COVID-19. Право на освобождение от указанных требований сохраняется в трех месяцев после прохождения полного курса вакцинации или выписки из медучреждения.

Лица, сделавшие только одну из двух необходимых прививок, обязаны продолжать следовать прежнему регламенту.

Как сообщало ИА REGNUM, глава CDC Рошель Валенски заявила, что в пятая часть населения США прошла полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

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