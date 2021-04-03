Загреб, , 07:20 — REGNUM Авиакомпания Аэрофлот, национальный авиаперевозчик России, в июне 2021 года возобновит движение между Дубровником и Москвой и свяжет столицу России с аэропортом Пулы в Хорватии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 2 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Линия Москва — Пула-Москва будет будет запущена с 1 июня по 30 сентября и обслуживаться каждый день. Этим летом компания организует 122 обратных рейса между Пулой и Москвой на самолетах типа B737−800, которые могут разместить на своём борту 158 пассажиров. В обоих направлениях будет доступно почти 40 тысяч пассажирских мест.

Направление Москва-Дубровник-Москва будет действовать в тот же период, что и рейсы в Пулу, на том же типе самолета, поэтому здесь будет доступно почти 40 тысяч дополнительных мест.

Компания сняла с продажи билеты на рейсы Москва-Сплит-Москва, и пока неясно, будут ли в предстоящем летнем сезоне организованы авиаперевозки по этой линии.

Напомним, летом 2020 года Аэрофлот не осуществлял авиаперевозки в Хорватию из-за пандемии коронавируса.