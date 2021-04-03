Токио, , 07:16 — REGNUM В Японии на одной из ферм в восточной префектуре Гумма выявили вспышку чумы свиней. Об этом 3 апреля сообщает телеканал NHK.

Власти планируют в рамках эпидемиологических мер уничтожить порядка десяти тысяч свиней. Началось расследование причин появления опасной инфекции в регионе.

Напомним, последняя вспышка чумы свиней на территории префектуры Гумма была зафиксирована в сентябре 2020 года. В декабре 2020 года инфекцию выявили в западной префектуре Миэ, в январе 2021 года — в префектуре Вакаяма.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с начала года зарегистрировано семь очагов африканской чумы свиней. Четыре из них уже успешно ликвидированы.

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