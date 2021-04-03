Москва, , 07:13 — REGNUM Специалисты Центра управления полётами ЦНИИмаш провели коррекцию орбиты Международной космической станции 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Для коррекции орбиты использовались двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», состыкованного с модулем «Звезда». После 132,8 секунды работы двигателей средняя высота орбиты увеличилась на 360 метров, составив 419,85 километра.

Эта операция была проведена с целью создания баллистических условий перед возвращением с МКС корабля «Союз МС-17» и запуском следующего пилотируемого судна — «Союз МС-18». Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-18» назначен на 9 апреля.

В состав экипажа «Союз МС-18» входят космонавты Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт США Марк Ванде Хай. Планируется, что они проведут в космосе 191 сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте командир корабля «Союз МС-18» Олег Новицкий рассказал, что члены следующей долговременной экспедиции на МКС проведут десять выходов в открытый космос с российского сегмента станции.

Читайте ранее в этом сюжете: Корабль «Союз МС-18» допустили к заправке