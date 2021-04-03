Москва, , 07:02 — REGNUM Операции, которые банки могут посчитать подозрительными, перечислил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артем Сычев 2 апреля в интервью радиостанции Sputnik.

Специалист отметил, что число критериев, согласно которым организации принимают решение по поводу сомнительности транзакций, варьируется от 50 до 1,5 тыс. Эти признаки включены в так называемые антифрод-системы и обычно являются универсальными.

Сычев отметил, что банк может отнести операцию к подозрительной в случае, если она проведена в другом конце мира, а не рядом с местом проживания клиента. Такое же сомнение может быть вызвано тратой нетипично большой суммы средств.

По словам эксперта, банк не будет блокировать такие транзакции, а лишь приостановит их до момента подтверждения со стороны клиента через банковского работника. Однако, Сычев предупредил, что звонки могут поступать и от мошенников, которые представляются сотрудниками банковских организаций.

Он отметил, что в ходе телефонных разговоров нельзя сообщать свои персональные данные, включая реквизиты банковских карт или проверочные коды СМС. Специалист напомнил, что клиент может самостоятельно связаться с банком в случае каких-либо сомнений.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что депутаты Госдумы от его фракции разработали законопроект о временной блокировке банковских карт граждан, пострадавших от мошенников.

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