Москва, 3 апреля, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Операции, которые банки могут посчитать подозрительными, перечислил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артем Сычев 2 апреля в интервью радиостанции Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Специалист отметил, что число критериев, согласно которым организации принимают решение по поводу сомнительности транзакций, варьируется от 50 до 1,5 тыс. Эти признаки включены в так называемые антифрод-системы и обычно являются универсальными.

Сычев отметил, что банк может отнести операцию к подозрительной в случае, если она проведена в другом конце мира, а не рядом с местом проживания клиента. Такое же сомнение может быть вызвано тратой нетипично большой суммы средств.

По словам эксперта, банк не будет блокировать такие транзакции, а лишь приостановит их до момента подтверждения со стороны клиента через банковского работника. Однако Сычев предупредил, что звонки могут поступать и от мошенников, которые представляются сотрудниками банковских организаций.

Он отметил, что в ходе телефонных разговоров нельзя сообщать свои персональные данные, включая реквизиты банковских карт или проверочные коды СМС. Специалист напомнил, что клиент может самостоятельно связаться с банком в случае каких-либо сомнений.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что депутаты Госдумы от его фракции разработали законопроект о временной блокировке банковских карт граждан, пострадавших от мошенников.