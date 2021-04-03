Мумбаи, Индия, , 06:59 — REGNUM Глава индийского штата Махараштра пригрозил жителям региона ввести карантин, если они не ограничат свои перемещения самостоятельно, сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что в штате накануне выявили рекордное за последние шесть месяцев число носителей коронавируса нового типа. В связи с этим власти опасаются начала второй волны заболеваемости COVID-19. Жителей региона призвали ограничить свои перемещения, чтобы замедлить темпы распространения инфекции.

«Считайте, что я вас предупреждаю, что могу ввести полный карантин в ближайшие пару дней, если ситуация не изменится», — заявил глава штата Махараштра Уддхав Теккерей.

Он подчеркнул, что жители региона не соблюдают необходимые санитарные требования — игнорируют масочный режим и свободно перемещаются.