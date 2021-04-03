Буэнос-Айрес, 3 апреля, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Тест на коронавирус президента Аргентины Альберто Фернандеса показал положительный результат. Об этом вечером 2 апреля он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Я хотел сказать вам, что в конце сегодняшнего дня, после того как у меня появилась температура 37,3 и небольшая головная боль, я сдал положительный тест на антиген», — написал Фернандес.

По его словам, ещё предстоит получить результаты подтверждающего ПЦР-теста, но он уже связался с людьми, с которыми встречался в течение последних 48 часов, чтобы оценить, насколько это опасно для них.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки в Аргентине выявили более 14,4 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, а общее число заразившихся за время пандемии достигло 2 363 251. Суммарное число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло в стране 55 941.