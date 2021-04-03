Загреб, , 07:25 — REGNUM На прошлой неделе в районе приморско-горанского округа полиция выявила 16 случаев нарушения эпидемиологических мер, и это самое большое число таких случаев на пограничных переходах в Словению, заявили 2 апреля в приморско-горанской полицейском отделе. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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На пограничных переходах Рупа и Пасьяк в 10 случаях были обнаружены 14 иностранных граждан из Австрии, Боснии и Герцеговины, Косово, Германии, Македонии, Италии и Словении. Они, по словам хорватских полицейских, нарушили эпидемиологические меры. Полиция выявила, что большинство из них, хотя они на въезде указали, что они направляются транзитом через Хорватию, в этой стране проживали в разных местах и без проведения тестирования на коронавирус или соблюдения самоизоляции.

Также на границе при осмотре автомобилей были задержаны также два человека, вынужденные пребывать на карантине, и один из них являлся гражданином Боснии и Герцеговин.