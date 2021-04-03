Москва, , 06:58 — REGNUM Победитель специализации «Наука» третьего сезона конкурса «Лидеры России» — — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Незнамов — назначен управляющим директором вновь созданного Центра регулирования Искусственного интеллекта Сбера. В новой должности он будет курировать вопросы нормативного регулирования технологий искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, оборота больших данных.

Андрей Незнамов родился в Свердловске 12 декабря 1984 года. В 2007 году с отличием окончил Уральский государственный юридический университет по специальности «юрист», здесь же получил дополнительное образование по специальности «переводчик с английского языка». В 2010 году стал кандидатом юридических наук.

Свой профессиональный путь начал в 2007 году с должности доцента кафедры гражданского процесса УрГЮУ. В 2013 году стал советником Международной юридической компании Dentons, главой Лаборатории юридических инноваций. В январе 2017 года основал и возглавил «Исследовательский центр проблем регулирования робототехники и ИИ (АНО «Робоправо»). С 2019 года до настоящего назначения был исполнительным директором в Центре исследования данных для госорганов Сбера.

«Мы уже несколько лет ведем планомерную работу по изучению правовых аспектов искусственного интеллекта и новых технологий. Это и является стратегической задачей Центра. В нашем фокусе вопросы права, этики, стандартизации. Мы активно вовлечены в международные активности, а также занимаемся наукой. Внедрение новых технологий в нашу жизнь — это большой вызов для ученых правоведов. Кроме того, здесь как никогда востребованы междисциплинарные научные исследования», — рассказал о планах в должности управляющего директора Центра регулирования Искусственного интеллекта Сбера Андрей Незнамов.

Область научных интересов Андрея Незнамова — регулирование искусственного интеллекта в России и за рубежом. Является автором более 50 статей и 6 монографий по теме регулирования новых технологий. Эксперт ряда международных организаций и российских государственных органов. В 2019 году стал заместителем руководителя рабочей группы Госдумы РФ по нормативному регулированию робототехники, киберфизических систем и технологии искусственного интеллекта. В 2020 году избран главой рабочей группы по проведению межгосударственных консультаций Спецкомитета по ИИ Совета Европы. Кроме того, является членом Координационного совета по делам молодежи Совета по образованию и науки при Президенте РФ; старшим научным сотрудником Института государства и права Российской Академии Наук; членом Совета по ИИ Комиссии МИД по делам ЮНЕСКО.

Среди достижений Андрея Незнамова можно выделить соавторство Национальной стратегии развитии технологий ИИ на период до 2030 года (утверждена Президентом РФ в 2019 году), соавторство российской Концепции регулирования технологий ИИ и «робототехники» (утверждена Правительством РФ в 2020 году), участие в разработке ряда других нормативно-правовых актов. Также Андрей Незнамов руководил целым рядом научных исследований, посвященных изучению правовых аспектов технологий ИИ, что числе для АНО «Цифровая экономика» и для Государственной Думы РФ, а также имеет большой опыт преподавательской деятельности.

В 2020 году Андрей Незнамов стал победителем специализации «Наука» конкурса «Лидеры России».

«Конкурс «Лидеры России» помогает осознать себя, свои возможности. Ведь карьерный рост часто является следствием роста личного. Для меня сама возможность принять участие в конкурсе, пройти отборочные испытания и, тем более, победить, были очень важным моментом», — рассказал Андрей Незнамов.