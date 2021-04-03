Москва, 3 апреля 2021, 06:58 — REGNUM Победитель специализации «Наука» третьего сезона конкурса «Лидеры России» — — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Незнамов — назначен управляющим директором вновь созданного Центра регулирования Искусственного интеллекта Сбера. В новой должности он будет курировать вопросы нормативного регулирования технологий искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, оборота больших данных.
Андрей Незнамов родился в Свердловске 12 декабря 1984 года. В 2007 году с отличием окончил Уральский государственный юридический университет по специальности «юрист», здесь же получил дополнительное образование по специальности «переводчик с английского языка». В 2010 году стал кандидатом юридических наук.
Свой профессиональный путь начал в 2007 году с должности доцента кафедры гражданского процесса УрГЮУ. В 2013 году стал советником Международной юридической компании Dentons, главой Лаборатории юридических инноваций. В январе 2017 года основал и возглавил «Исследовательский центр проблем регулирования робототехники и ИИ (АНО «Робоправо»). С 2019 года до настоящего назначения был исполнительным директором в Центре исследования данных для госорганов Сбера.
Область научных интересов Андрея Незнамова — регулирование искусственного интеллекта в России и за рубежом. Является автором более 50 статей и 6 монографий по теме регулирования новых технологий. Эксперт ряда международных организаций и российских государственных органов. В 2019 году стал заместителем руководителя рабочей группы Госдумы РФ по нормативному регулированию робототехники, киберфизических систем и технологии искусственного интеллекта. В 2020 году избран главой рабочей группы по проведению межгосударственных консультаций Спецкомитета по ИИ Совета Европы. Кроме того, является членом Координационного совета по делам молодежи Совета по образованию и науки при Президенте РФ; старшим научным сотрудником Института государства и права Российской Академии Наук; членом Совета по ИИ Комиссии МИД по делам ЮНЕСКО.
Среди достижений Андрея Незнамова можно выделить соавторство Национальной стратегии развитии технологий ИИ на период до 2030 года (утверждена Президентом РФ в 2019 году), соавторство российской Концепции регулирования технологий ИИ и «робототехники» (утверждена Правительством РФ в 2020 году), участие в разработке ряда других нормативно-правовых актов. Также Андрей Незнамов руководил целым рядом научных исследований, посвященных изучению правовых аспектов технологий ИИ, что числе для АНО «Цифровая экономика» и для Государственной Думы РФ, а также имеет большой опыт преподавательской деятельности.
В 2020 году Андрей Незнамов стал победителем специализации «Наука» конкурса «Лидеры России».