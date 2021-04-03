Москва, 3 апреля 2021, 06:52 — REGNUM До 26 апреля продолжается регистрация на трек «Здравоохранение» четвертого конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия 0 — страна возможностей». Цель трека — выявить наиболее перспективные кадры в рядах системы здравоохранения России и сформировать состав государственного кадрового резерва для разного уровня должностей. Регистрация на этот трек стартовала 31 марта 2021 года в рамках медиапрезентации проекта.
В треке «Здравоохранение» смогут участвовать руководители до 55 лет, получившие высшее медицинское образование или образование в сфере организации здравоохранения, а также имеющие соответствующий опыт работы не менее двух лет. Победители получат возможность повышения квалификации в ведущих вузах страны, стажировки и вакансии в федеральных и региональных органах исполнительной власти РФ, наставничество от лучших специалистов России в области охраны здоровья.
Впервые трек «Здравоохранение» был введен в рамках третьего конкурса «Лидеры России 2020». Тогда на участие в нем поступило 9 745 заявок из всех регионов России. В полуфинал конкурса вышли 237 участников из 54 регионов России. Победителями трека стали 30 человек.
Как и раньше, конкурс «Лидеры России» будет проходить в несколько этапов. Первый — это регистрационная кампания, которая началась 31 марта и закроется 26 апреля 2021 года в 23:59 по московскому времени. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета — начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.