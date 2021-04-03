Москва, , 06:52 — REGNUM До 26 апреля продолжается регистрация на трек «Здравоохранение» четвертого конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия 0 — страна возможностей». Цель трека — выявить наиболее перспективные кадры в рядах системы здравоохранения России и сформировать состав государственного кадрового резерва для разного уровня должностей. Регистрация на этот трек стартовала 31 марта 2021 года в рамках медиапрезентации проекта.

В треке «Здравоохранение» смогут участвовать руководители до 55 лет, получившие высшее медицинское образование или образование в сфере организации здравоохранения, а также имеющие соответствующий опыт работы не менее двух лет. Победители получат возможность повышения квалификации в ведущих вузах страны, стажировки и вакансии в федеральных и региональных органах исполнительной власти РФ, наставничество от лучших специалистов России в области охраны здоровья.

«Одной из важных проблем российского здравоохранения является кадровая проблема. Нам не хватает квалифицированных и активных медиков управленцев. Опыт первого прошедшего конкурса «Лидеров России» по здравоохранению в прошлом году подтвердил социальную потребность в этом конкурсе и необходимость продолжить его. Я приглашаю всех не равнодушных за состояние российского здравоохранения принять участие в новом конкурсе «Лидеров России» 2021−2022. Мы обязаны сделать здравоохранение России одним из лучших в мире», — рассказал журналистам наставник трека «Здравоохранение» четвертого конкурса «Лидеры России», сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Впервые трек «Здравоохранение» был введен в рамках третьего конкурса «Лидеры России 2020». Тогда на участие в нем поступило 9 745 заявок из всех регионов России. В полуфинал конкурса вышли 237 участников из 54 регионов России. Победителями трека стали 30 человек.

«Эксперимент со специализациями показал отличные результаты. Ярким примером этому стал трек «Здравоохранение». Ряд его участников уже получили высокие назначения: кто-то был приглашён на работу в федеральное Министерство здравоохранения, кто-то стал главврачом больницы или одним из руководителей научно-исследовательского института. В сегодняшних непростых условиях перед здравоохранением стоит немало задач, и нашей стране нужны лидеры, способные развивать отрасль и отвечать на новые вызовы времени», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Как и раньше, конкурс «Лидеры России» будет проходить в несколько этапов. Первый — это регистрационная кампания, которая началась 31 марта и закроется 26 апреля 2021 года в 23:59 по московскому времени. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета — начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.