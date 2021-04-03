Ростов-на-Дону, , 06:45 — REGNUM Доктор экономических наук, победитель конкурса «Лидеры России 2020», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Иннесса Ефременко назначена на должность проректора по перспективным программам и устойчивому развитию Донского государственного технического университета. В новом статусе она займется созданием центра притяжения научных исследований и разработок, перспективных для агроиндустрии.

Иннесса Ефременко родилась 17 января 1978 года в городе Сарапул Республики Удмуртия. В 1999 году окончила Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) по специальности «Финансы и кредит». В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию. В 2008 году обучалась в бизнес-школе Стокгольмского университета по программе «Финансовый менеджмент», а в 2011-м защитила докторскую диссертацию по теме «Мировая финансовая архитектура в условиях глобализации: теория и методология».

Первым местом работы Иннессы Ефременко была Ростовская валютно-фондовая биржа, куда она устроилась в 1999 году исполняющим обязанности начальника отдела информации и работы с клиентами. В 2004-м перешла работать в Ростовский государственный экономический университет, где выросла от должности старшего преподавателя до профессора и ученого секретаря диссертационного совета. В 2006 году Иннесса Ефременко открыла собственный бизнес, став управляющим партнером группы компаний «РостБизнесАудит», которая специализировалась на аудите и консалтинге. Этому направлению она отдала около 13 лет. В 2019 году решила заняться проектом Южного НОЦ мирового уровня, который объединяет в себе консорциум научных организаций, бизнеса и власти. По словам Иннессы Ефременко, этот проект она считает самым масштабным в своей жизни.

«В рамках работы по направлению НОЦ мы смогли объединить в консорциум более восьми ведущих научно-образовательных организаций региона, четыре научных организации, более 12 индустриальных партнеров. Мы взаимодействуем с институтами развития, профильными министерствами. А сейчас по заданию губернатора мы выходим на межрегиональный уровень, взаимодействуем с правительством Крыма и Волгоградской области, готовим совместный проект для участия в конкурсе Минобрнауки России, — рассказала Иннесса Ефременко, — Мы хотим сфокусироваться на достижении целей устойчивого развития, которые определены ООН как глобальные ориентиры развития в повестке университета, в том числе в научно-технологической сфере. Мы хотим создать центр притяжения научных исследований и разработок, перспективных для агроиндустрии с учетом перехода к новой рациональной модели потребления. Это требует объединения научного потенциала региона, координации и позиционирования Донского государственного технического университета, как опорного вуза в научно-технологическом развитии региона».

В 2020 году Иннесса Ефременко стала победителем третьего конкурса «Лидеры России».

«С одной стороны, это испытание, пройдя которое, ты понимаешь, чего стоишь. С другой, конкурс «Лидеры России» дает бесценные контакты, появляются новые друзья — теплые отношения складываются на каждом этапе конкурса. Главное, что дает конкурс — это бесценный опыт. Я восхищена теми социальными проектами, которые были реализованы участниками. Создается целое сообщество людей, способных влиять на ситуацию в нашей стране. Благодаря победе в конкурсе я стала концентрировать свои ресурсы. Он мне дал такой карьерный рост, который можно сравнить с 10-летним периодом. Это развитие, прежде всего. Когда ты видишь примеры людей, которые столького добиваются благодаря своему образу жизни, невозможно жить в другом темпе», — поделилась победитель конкурса «Лидеры России 2020» Иннесса Ефременко.

После победы на конкурсе Иннессе поступило предложение занять пост проректора по перспективным программам и устойчивому развитию Донского государственного технического университета. Доктор экономических наук планирует заняться созданием в ДГТУ консорциума в рамках программы «Приоритет 2030».

«Для меня драйвером смены деятельности всегда были новые вызовы. Это более сложные проекты, чем те, которые я реализовывала ранее. С одной стороны, всегда хотелось взять новую планку. А с другой, для меня всегда важен тот продукт и тот эффект, который получается при реализации. И сейчас я вижу необходимость интеграции этих направлений. Министерство науки и высшего образования России ставит задачу достижения научных прорывов, результаты которых будут востребованы не только отечественным бизнесом, являясь не только импортозамещающими технологиями, но также были необходимы мировой экономике. Это более высокая и более сложная задача», — сообщила проректор по перспективным программам и устойчивому развитию ДГТУ.