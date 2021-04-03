Белград, , 07:21 — REGNUM Венгерская полиция 2 апреля задержала 49-летнего гражданина Сербии, проживающего в Австрии, из-за подозрений в контрабанде нелегальных мигрантов из Сирии. Окружной суд в Сексарде взял гражданина Сербии под стражу. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

На автомагистрали M6 возле Пакша, ведущей в Будапешт, патруль венгерской полиции остановил автомобиль с австрийскими номерными знаками. Помимо водителя с сербским гражданством в машине находилось еще шесть пассажиров, у которых не было действующих документов на проживание в Венгрии. Они заявили, что являются гражданами Сирии.

Полиция провела мигрантов к забору на венгерско-сербской границе, в то время как против гражданина Сербии было возбуждено уголовные дело за контрабанду людей.

За это преступление торговли людьми в Венгрии грозит от одного до пяти лет лишения свободы с отягчающими обстоятельствами до 15 лет.