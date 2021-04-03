Москва, , 06:37 — REGNUM Участницы проекта «Женщины в атомной промышленности: вектор развития» Совета Евразийского женского форума и госкорпорации Росатом выступили с инициативой проведения в стране акции под названием «Женщины в STEM». В числе инициаторов проекта выпускницы программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» STEM это аббревиатура от английских слов Science, Technology, Engineering, Mathematics — наука, технология, инженерия и математика. Таким образом инициаторы акции хотят привлечь внимание к высококвалифицированным техническим специалистам.

Об акции было заявлено в пятницу, 2 апреля, во время заседаниявыездной гостиной Евразийского женского форума на тему «Женщины в атомной промышленности: вектор развития». В заседании гостиной приняла участие заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова. В ходе дискуссии было отмечено, что в атомной промышленности активно развиваются новые направления, такие как ядерная медицина, центры ядерной науки и технологий и многое другое.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Галина Карелова подчеркнула, чтоактивное участие женщин во всех сферах жизни — важный ресурс и интеллектуальный потенциал для устойчивого развития страны. По данным МАГАТЭ, в ядерном секторе доля женщин составляет 22,4% сообщила сенатор: «На первый взгляд, уже много женщин работает в отрасли. Но с развитием науки и технологий появляются новые ниши. Женщинам наиболее интересны проекты, нацеленные на бережное отношение к экологии и, как следствие, сохранение здоровья будущих поколений».