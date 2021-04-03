Тайбэй, , 07:17 — REGNUM США и некоторые европейские страны помогают Тайваню в реализации проекта по строительству современных подводных лодок. Об этом со ссылкой на оборонное ведомство Тайваня 3 апреля сообщает агентство Reuters.

В заявлении, сделанном поздно вечером 2 апреля, министерство обороны Тайваня также опровергло сообщение американского издания The National Interest о том, что Северная Корея обсуждала помощь Тайваню в строительстве субмарин.«При разработке наших подводных лодок никогда не было, нет и не будет никаких контактов с Северной Кореей; вся помощь предоставляется важными странами Европы и США», — говорится в сообщении без уточнения подробностей. Отмечается, что европейские страны, как правило, опасаются продавать оружие Тайваню из-за страха рассердить Китай, хотя в 2018 году Тайвань заявил, что ведёт переговоры с компанией, базирующейся на британской территории Гибралтара, по поводу участия в создании своего нового подводного флота. В частности, две из четырёх подводных лодок ВМС Тайваня были построены в Нидерландах в 1980-х годах, но позже европейцы отказались продавать острову другие субмарины.

Напомним, программа строительства собственных субмарин была инициирована правительством Тайваня в 2016 году и начата в ноябре 2020 года. Согласно ей, планируется построить восемь подводных лодок. Первая из них, стоимость которой составляет $1,7 млрд, должна быть представлена в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США одобрили продажу Тайваню ряда ключевых технологических компонентов для строительства подводных лодок — цифровых гидролокаторных систем, интегрированных систем боевого управления и перископов.

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