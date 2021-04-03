Анкара, , 07:19 — REGNUM Командование береговой охраны 2 апреля поделилось деталями спасения в общей сложности 231 нелегального мигранта, которых греческая береговая охрана отправила обратно в турецкие континентальные воды. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Между островом Митили и островом Лесбос на греческой стороне подразделения Frontex и греческой береговой охраны обнаружили нелегальных мигрантов на 1 резиновой лодке. Береговой охраной Греции была предпринята попытка оттеснить ее обратно в турецкие территориальные воды.

В районе между островом Митили и Лесбос был спасен 231 нелегальный иммигрант в резиновых лодках, которые были оттеснены обратно в турецкие территориальные воды подразделениями береговой охраны Греции. Турецкая береговая охрана обнаружила лодки и направилась к ним для подтверждения информации о том, что в резиновых лодках находилась группа нерегулярных иммигрантов.