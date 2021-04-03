Москва, , 06:33 — REGNUM Третья волна коронавируса в России начнется в средине апреля 2021 года, следует из модели заболеваемости COVD-19, опубликованной 2 апреля на сайте лаборатории Сбербанка «Сбериндекс».

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Из представленной информации следует, что к указанному времени в стране почти двукратно возрастет число ежесуточно выявляемых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Так, с 15 апреля в России каждые сутки могут начать фиксировать не менее чем по 15 тысяч фактов заражения коронавирусом, что соответствует показателям октября 2020 года, когда в РФ началась вторая волна.

Расчеты также указывают на то, что до середины месяца показатели по подтверждаемым случаям будут увеличиваться в среднем по 500 единиц в день. Прогноз о дальнейшем распространении коронавирусной инфекции на сайте «Сбериндекс» не представлен.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие два месяца в России может наблюдаться рост заболеваемости COVID-19, что вызвано сезонными колебаниями.

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