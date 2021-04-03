Петропавловск-Камчатский, , 06:24 — REGNUM Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой до 2500 метров, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

«Утром 3 апреля 2021 года из вулкана Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 2500 метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пепел начал распространяться на восток-юго-восток на расстояние 250 километров. При этом на его пути населенные пункты отсутствуют. Случаев выпадения пепла в городах и селах Камчатки пока не фиксировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта произошло извержение вулкана Отакэ в Японии. В радиусе одного километра от кратера зафиксировали выброс крупных пород. Сведений о пострадавших не поступало.