Подгорица, , 07:17 — REGNUM Возобновление обслуживания гостей на террасах в Черногории, рестораторы восприняли с одобрением, но в ассоциации рестораторов Черногории считают, что это существенно не улучшит их положение и не поможет преодолеть кризис. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Одна из членов общественной организации рестораторов Черногории Бояна Оташевич заявила, что эту новость горожане восприняли гораздо лучше, а рестораторы наоборот, не довольны данной мерой.

«С началом весенних солнечных дней людям не терпится выпить чашечку кофе, поболтать. Так вот, что касается горожан, то вчера на террасах ресторанов не нашлось свободного места. Со стороны рестораторов — это не так. Однако для тех, у кого нет террас, новые меры не будут иметь значения. Наоборот, только усугубят ситуацию, в которой они находятся. Нужно добавить и отельеров, которые зависят не только от наших граждан и внутренних туристов, но и от иностранных туристов», — отметила Оташевич.

Так, по сравнению с прошлым годом, в первом квартале 2021 года. в течение года более 80% объектов общественного питания не смогли получить право на субсидии работников, по данным ассоциации рестораторов Черногории.