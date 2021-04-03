Тайбэй, , 06:05 — REGNUM Прокуратура Тайваня выдала ордер на арест ответственного за строительную площадку, грузовик которой, предположительно, виновен крушении поезда, сообщает агентство Reuters.

«Для того, чтобы найти существенные доказательства, на месте работают несколько групп сотрудников прокуратуры», — заявили в ведомстве.

По предварительной версии, грузовик со стройплощадки съехал вниз по склону и врезался в идущий поезд.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля на Тайване произошло крушение пассажирского поезда, перевозившего около 500 человек. В результате произошедшего погиб 51 человек, еще 146 получили травмы различной степени тяжести.

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