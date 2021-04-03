Абакан, , 06:07 — REGNUM Сбербанк примет участие в строительстве в Хакасии современных школ с насыщенной образовательной средой в рамках государственно-частного партнёрства в виде концессионных соглашений. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба правительства Хакассии.

«Договорённость о строительстве таких объектов достигнута на встрече исполняющей обязанности заместителя главы Республики Хакасия Ольги Пономарёвой с управляющим директором — руководителем Центра государственно-частного партнёрства Сбербанка Анной Багинской», — говорится в сообщении.

В обсуждении деталей сотрудничества приняли участие также присутствовавшие на встрече первый заместитель министра образования и науки Хакасии Анатолий Бутенко и замглавы Абакана Вероника Виницина.

Отмечается, что впервые в социальной сфере Хакасии будут применены принципы государственно-частного партнёрства в виде концессионных соглашений.

Напомним, что Сбербанк последовательно продвигает в России проекты в сфере цифровизации и создания новой образовательной среды. Многие его инициативы вызывают крайне критичное отношение со стороны многих экспертов и родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, почти каждый из 146 миллионов россиян пользовался или продолжает пользоваться услугами Сбербанка, крупнейшего финансового учреждения в Восточной Европе, пишет германское издание Die Welt, в статье Putin baut Russlands mächtigste Bank zum Tech-Giganten um, полный перевод которой предлагаем вашему вниманию.

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