Тегеран, , 08:40 — REGNUM Министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф в ближайшее время отправится с визитом в четыре центральноазиатские страны с 4-дневной поездкой, начинающейся 5 апреля, заявил официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 2 апреля.

Официальный представитель МИД Ирана написал в своём Twitter-аккаунте, что Зариф посетит ряд центральноазиатских государств, включая Узбекистан, Киргизию, Казахстан и Туркменистан, чтобы обсудить двустороннее и региональное сотрудничество. Планируется, что региональное турне министра иностранных дел пройдёт с 5 по 8 апреля.

Хатибзаде отметил, что расширение связей со странами Центральной Азии, а реализация цивилизационной, исторической и культурной общности с региональными государствами всегда являлась приоритетной и ключевой задачей для Исламской Республики Иран.