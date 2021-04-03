Тегеран, , 08:46 — REGNUM 2 апреля глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) заявил, что возникший тупик вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) решается в данный момент участниками сделки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Али Акбар Салехи отметил: «Теперь переговоры по ядерной сделке вступили в техническую фазу, оставив позади первоначальные спорные дебаты, что означает многообещающее разрешение прежней остановки».

Он сделал этот комментарий в интервью в социальной сети Club House, подчеркнув: «Было решено, что со следующей недели в Вене начнутся технические переговоры, после которых будет решен ключевой вопрос о правовых и политических аспектах СВПД».

Глава организации заявил, что в ходе пятничной сессии была подготовлена почва для вступления в политические и правовые аспекты этой работы. «В настоящее время мы сделали ряд шагов вперед, поскольку неоправданная дискуссия, которую они изначально начали, теперь осталась позади, что звучит весьма многообещающе», — сказал Салехи.