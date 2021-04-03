Тегеран, , 08:51 — REGNUM 2 апреля власти Ирана отвергли необоснованные высказывания о том, что США предложили разморозить иранские активы на сумму 15 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В беседе с корреспондентом «Нур Ньюс» официальный источник отверг данное заявление, отметив, что от США такого предложения не поступало.

Ранее некоторые зарубежные СМИ утверждали, что Вашингтон попросил Иран прекратить обогащение урана на 20% в обмен на 15 миллиардов долларов замороженных активов в европейских банках.

Согласно закону, ратифицированному парламентом Исламской Республики, Иран начал обогащение на 20% в ответ на невыполнение западными странами своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Тегеран вновь подтвердил, что готов полностью вернуться к своим обязательствам по СВПД после того, как США снимут санкции.