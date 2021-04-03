Тегеран, , 09:14 — REGNUM Иран начал обогащение урана с помощью четвертого каскада передовых центрифуг IR-2m на заводе в Натанзе, отмечается в новом докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 апреля.

«31 марта 2021 года агентство подтвердило на FEP (заводе по обогащению топлива), что Иран начал подачу фторида урана в четвертый каскад из 174 центрифуг IR-2m», — сообщает агентство PressTV.

8 марта атомное агентство ООН сообщило, что Тегеран приступил к обогащению урана с помощью третьего каскада передовых центрифуг IR-2m на своем ядерном объекте в Натанзе.

Этот шаг является последним из нескольких шагов, предпринятых Ираном в связи с приостановлением своих обязательств по ядерной сделке 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), от которого Соединенные Штаты отказались в 2018 году.

В ответ на выход США и последующее повторное введение санкций Иран в 2019 году начал сокращать свои ядерные обязательства в соответствии со статьей 6 ядерной сделки, ссылаясь на невыполнение другими подписантами своих обязательств, закрепленных в данном соглашении.