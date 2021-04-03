Мемфис, США, , 05:34 — REGNUM «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 120:108.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 16 подборов.

В составе «Мемфиса» наибольшую результативность показал центровой Йонас Валанчюнас, на счету которого дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

На сегодняшний день «Мемфис» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА. «Миннесота» идёт на 30-м месте.

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