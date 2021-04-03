Москва, , 06:08 — REGNUM В субботу, 3 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха — +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 4 апреля в Москве переменная облачность, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — −2… −0 °C.

Ветер северный, северо-западный 2−8 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +3… +8 °C днём и −5… −0 °C ночью.

В воскресенье, 4 апреля, днём в столице ожидается +6… +8 °C, переменная облачность, местами небольшой дождь. По области +4… +9 °C. Ночью в регионе ожидается −5… −0 °C, переменная облачность, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на предстоящие выходные 3 и 4 апреля из-за гололедицы.

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