Тегеран, , 09:17 — REGNUM 2 апреля Федерация футбола Исламской Республики Иран призвала Азиатскую футбольную конфедерацию пересмотреть решение, которое предоставило право Саудовской Аравии на проведение нескольких матчей в Эр-Рияде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В письме генеральному секретарю АФК Дато Виндзору Джону Федерация футбола Ирана сослалась на недавние нападения на Эр-Рияд в качестве ключевой проблемы.

«Что касается военной ситуации в Эр-Рияде и учитывая последние ракетные удары по городу, то наш клуб «Фулад Хузестан» очень обеспокоен условиями безопасности принимающего города (Эр-Рияда)», — отмечается в письме, подписанном исполняющим обязанности генерального секретаря иранской Федерации футбола Мансуром Ганбарзаде.

Также в послании подчёркивается: «В свете вышеизложенного наш клуб запросил сменить место проведения матча плей-офф между футбольными командами».

Ожидается, что иранский футбольный клуб «Фулад» сыграет с «Аль-Айном» 10 апреля на стадионе имени принца Фейсала бен Фахда в Эр-Рияде.