Тегеран, , 09:23 — REGNUM 2 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в своём Twitter-аккаунте, что никаких переговоров с США по вопросу возрождения СВПД не будет, так как в них нет необходимости. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

18-я онлайн-сессия Совместной комиссии по СВПД состоялась под председательством заместителя Генерального секретаря и политического директора Европейской службы внешних действий Энрике Мора от имени Верховного представителя ЕС Джозепа Борелля. Во встрече приняли участие заместители министров иностранных дел Великобритании, Китая, Франции, Германии и Ирана.

«В ходе встречи в режиме онлайн Иран и ЕС/E3+2 договорились возобновить переговоры в Вене 6 апреля. Цель: немедленно завершить процесс практической реализации снятия санкций, затем Иран приостановит свои корректирующие меры», — написал Зариф в своем твиттере по итогам встречи.

«Никакой встречи между Ираном и США. Излишне», — отметил он, предположив, что возвращение США к СВПД не нуждается в каких-либо переговорах. По словам министра, достаточно, чтобы Вашингтон сначала снял все санкции, а Иран отменил меры по сокращению обязательств.