Тегеран, 3 апреля 2021, 09:42 — REGNUM 2 апреля участники 18-й онлайн-сессии Совместной комиссии по СВПД приняли решение провести встречу 6 апреля в Вене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
2 апреля в режиме видеоконференции состоялось ежеквартальное заседание Совместной комиссии по СВПД, на котором присутствовали делегации Ирана и группы 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия). Стороны обсудили последние события вокруг ядерной сделки.
В ходе встречи обсуждались перспективы присоединения США к Совместному всеобъемлющему плану действий, неофициально известному как иранская ядерная сделка, в соответствии с совместным заявлением министров иностранных дел от 21 декабря 2020 года. Участники отметили, что готовы коллективно решить этот вопрос с позитивным настроем.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, возглавлявший иранскую делегацию, четко разъяснил позицию Тегерана касательно присоединения США к СВПД.
По итогам онлайн-сессии участники договорились провести еще одну встречу в Вене.