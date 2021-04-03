Аддис-Абеба, , 05:30 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 2353 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на эфиопской территории достигло 211 314. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эфиопии от осложнений COVID-19 умерли 2915 человек.

Отмечается, что на Эфиопию приходится около 5% всех случаев заражения коронавирусом в Африке. Сама страна занимает четвертое место среди африканских стран по числу заболевших COVID-19. При этом в республике уже началась вакцинация населения.