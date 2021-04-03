Тегеран, , 09:19 — REGNUM 2 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что снятие санкций США должно стать первым шагом к возрождению СВПД, отметив, что Исламская Республика отменит все шаги по сокращению соблюдения, как только убедится, что санкции сняты. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

18-я сессия Совместной комиссии по СВПД состоялась 2 апреля под председательством заместителя Генерального секретаря и политического директора Европейской службы внешних действий Энрике Мора от имени Верховного представителя ЕС Джозепа Борелля. Во встрече приняли участие заместители министров иностранных дел Великобритании, Китая, Франции, Германии и Ирана.

В ходе встречи обсуждались перспективы присоединения США к Совместному всеобъемлющему плану действий, неофициально известному как иранская ядерная сделка, в соответствии с совместным заявлением министров иностранных дел от 21 декабря 2020 года. Участники отметили, что готовы коллективно решить этот вопрос с позитивным настроем.

Арагчи, возглавлявший иранскую делегацию, объяснил позицию Ирана, подчеркнув, что первым шагом в возрождении сделки должно стать снятие санкций со стороны США, при этом страна приостановит меры по сокращению обязательств, как только удостоверится в полном снятии санкций.

«Нет никакой необходимости вести переговоры о присоединении США к СВПД, поскольку путь страны в этом отношении совершенно ясен. Поскольку Вашингтон отозвал сделку и возобновил незаконные санкции против Ирана, США могут вернуться к сделке таким же образом и остановить беззаконие», — сказал иранский дипломат.