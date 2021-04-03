Индианаполис, США, , 05:29 — REGNUM «Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 114:97.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Шарлотт» Майлс Бриджес, записавший на свой счёт 23 очка.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал форвард Карис ЛеВерт, набравший 16 очков.

На сегодняшний день «Шарлотт» занимает 12-е место в турнирной таблице НБА. «Индиана» идёт на 20-м месте.

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