Тегеран, , 08:53 — REGNUM 2 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 117 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 876. об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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По словам Лари, за последние 24 часа было выявлено 11 660 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1330 человек госпитализированы. Она отметила, что с учётом 117 новых жертв общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 62 876.

Лари подчеркнула, что 1 633 949 пациентов из общего числа 1 908 974 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, около 4 005 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Далее она сообщила, что к настоящему времени по всей стране было проведено 12 963 778 диагностических тестов на наличие вируса.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила более 130 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 842 000 человек погибли.