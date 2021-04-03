Тегеран, , 08:52 — REGNUM 2 апреля представители пяти мировых держав и Ирана инициировали онлайн-встречу для изучения возможных путей возрождения ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Ирана, 2 апреля началось заседание Совместной комиссии по рассмотрению путей подготовки почвы для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с участием представителей Ирана и группы 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) в режиме видеоконференции.

Ранее Европейский союз опубликовал коммюнике, отметив, что заседание Совместной комиссии планируется провести на уровне заместителей и политических директоров министерств иностранных дел шести вышеупомянутых государств. Энрике Мора, заместитель Генерального секретаря ЕС по иностранным делам, возглавляет встречу от имени главного координатора по СВПД Джозепа Борелля.

Участники встречи намерены провести переговоры о возможном возвращении США к СВПД, а также об эффективной реализации международного документа всеми подписавшими соглашение сторонами.

В 2015 году группа 5+1 (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) и Иран подписали соглашение по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика согласилась сократить свою ядерную деятельность в обмен на то, чтобы проложить путь к отмене санкций, однако администрация Трампа вышла из сделки и вновь ввела санкции в мае 2018 года.