Нью-Йорк, США, , 05:26 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 99:86.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, записавший на свой счёт 26 очков.

В составе «Нью-Йорка» наибольшую результативность показал защитник Алек Бёркс, набравший 20 очков.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 10-е место в турнирной таблице НБА. «Нью-Йорк» идёт на 15-м месте.

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