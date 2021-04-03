Бостон, США, , 05:22 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 118:102.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, записавший на свой счёт 26 очков.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал форвард Кристиан Вуд, набравший 19 очков.

На сегодняшний день «Бостон» занимает 16-е место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» идёт на 29-м месте.

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