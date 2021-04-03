Калининград, , 06:07 — REGNUM В Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища (КНВМУ) 3 апреля в 15:00 пройдёт торжественная церемония открытия памятника великому российскому флотоводцу адмиралу Павлу Степановичу Нахимову и ритуал посвящения учащихся в нахимовцы. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ.

Памятник Нахимову у главного учебно-административного корпуса училища откроют командующий Балтийским флотом (БФ) адмирал Александр Носатов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и начальник КНВМУ контр-адмирал Сергей Гришин.

Затем перед строем учащихся и гостей состоится торжественный ритуал посвящения в нахимовцы.

«Право для зачтения торжественной клятвы будет предоставлено нахимовцу 71 класса Илье Краснослабодцеву, который вместе со всеми курсантами произнесёт слова клятвы», — отмечается в сообщении.

Завершатся торжественные мероприятия митингом и прохождением новоиспечённых нахимовцев под звуки военного оркестра возле памятника российскому флотоводцу.

Напомним, что филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде принял первых учащихся 30 августа 2020 года. Вторую очередь объектов училища, в которую войдут спорткомплекс с бассейном и ледовым катком, спортивное «ядро» с футбольным полем, беговыми дорожками, полосой препятствий, площадками для игр и другими сооружениями для занятий спортом, планируется завершить к сентябрю 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» с участием президента России воспитанники филиала Нахимовского училища в Калининграде доложили Владимиру Путину о своей отличной учёбе и пригласили главу государства в гости.

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