Лондон, , 06:07 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы 3 апреля в южной части Атлантического океана вблизи Южных Сандвичевых островов. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в 04:18 мск (03:16 по местному времени). Его эпицентр находился в 3323 километрах к юго-западу от Кейптауна (ЮАР) и в 3195 километрах к северо-востоку от Порт-Стенли (Фолклендские острова). Очаг подземных толчков залегал на глубине два километра.

Напомним, что на Южных Сандвичевых островах отсутствует постоянное население.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Колумбии.

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