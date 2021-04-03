Киев, , 04:53 — REGNUM Новые санкции в адрес нескольких стран, включая Россию, решил вести Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, заявил секретарь органа Алексей Данилов 2 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, решение было принято по итогам заседания совета. При этом чиновник не стал уточнять наименования организаций, попавших под ограничения.

«Есть компании из России, есть компании из других стран, которые также сегодня попали в санкционный список», — заявил Данилов.

Ранее «Украинская правда» распространило информацию о том, что власти Украины ввели санкции в отношении 11 компаний и организаций из РФ, включая Россотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта украинское правительство запретило ввоз пшеницы, ржи, подсолнечного масла и ряда других товаров из России.

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