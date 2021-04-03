Исламабад, , 04:46 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Пакистан с официальным визитом 6 апреля, сообщает пресс-служба пакистанского МИД.

Ожидается, что он проведет встречу с пакистанским коллегой и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества в экономике и других областях. Также на встрече будут обсуждаться вопросы региональной и международной повестки. Кроме того, одним из вопросов для обсуждения станет мирное урегулирование в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости максимально снизить уровень насилия в Афганистане. По его словам, политическая обстановка в регионе остается тревожной, регулярно происходят террористические акты.